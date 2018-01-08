سيول 08 يناير 2018(وال)- أعلنت وزارة الوحدة في دولة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، عن محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، وأعلنت الوزارة عن أن المحادثات ستبدأ بعقد جلسة عامة في الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون في مؤتمر صحفي دوري عقده اليوم، أن المحادثات المرتقبة ستركز على مشاركة كوريا الشمالية في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وتوقع المتحدث أن يناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتحسين العلاقات بين الكوريتين، وما اقترحه الجانب الكوري الجنوبي في 17 يوليو من العام الماضي بشكل مكثف.

ويشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية قد اقترحت في شهر يوليو من العام الماضي على كوريا الشمالية عقد محادثات عسكرية لوقف جميع التصرفات العدوانية في الخط الفاصل العسكري.

وكان الصليب الأحمر قد عقد اجتماع لمناقشة لم شمل الأسر المشتتة، إلا أن كوريا الشمالية لم ترد على مقترح الجنوب حتى الآن.

وردا على سؤال صحافي عما إذا كانت محادثات الغد ستتطرق إلى القضية النووية الكورية الشمالية، قال المتحدث بايك، إنه يعتقد أنه من غير المناسب التنبؤ بوضع المحادثات وأجندتها.(وال- سيول) س ع / ع م

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