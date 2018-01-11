نيويورك تقاضي شركات النفط الكبرى بسبب آثار أنشطتها على تغير المناخ

وكالات – المتوسط:

انضمت مدينة نيويورك إلى قائمة متزايدة من المدن الأمريكية التي تتخذ إجراءات قانونية ضد شركات النفط الكبرى، في محاولة لتحميلها المسؤولية عن آثار أنشطتها على تغير المناخ.

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أمس الأربعاء، إن المدينة ستسعى للحصول على تعويضات من أكبر خمس شركات للوقود الأحفوري يملكها المستثمرون على قدر مساهماتها في الاحترار العالمي، لتعويض مليارات الدولارات التي ستحتاجها المدينة للإنفاق من أجل حماية سكان نيويورك من آثار تغير المناخ.

والشركات الخمس الكبرى التي وردت أسماؤها في الدعوى هي (بريتيش بتروليوم وتشيفرون وكونوكوفيليبس وإكسون موبيل ورويال داتش شيل).

وقال مكتب عمدة نيويورك في بيان أعلن فيه عن الدعوى، إن تلك الشركات “شاركت عمدا في حملة خداع وإنكار للاحترار العالمي وآثاره لسنوات”.

ولم تعلق تلك الشركات على الدعوى.

وكانت مدن ومناطق أمريكية أخرى منها سان فرانسيسكو وأوكلاند وكاليفورنيا، رفعت بالفعل دعاوى مماثلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية