رسم كاركاتير لترامب وهو في حفرة نفايات بمجلة أمريكية

واشنطن 13 يناير 2018 (وال) – خصصت مجلة نيويوركر غلاف عددها الجديد للكلمات المهينة التي تلفظ بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة من بلدان وصفها بـ “حثالة الدول” .

ووضعت المجلة على غلافها رسم حفرة سوداء كبيرة، تشبه حفر النفايات، يطل منها رأس رجل بتسريحة شعر تتطابق مع تسريحة ترامب “.

الرسام الذي ابتدع هذه الصورة وأطلق عليها تسمية “في الحفرة” هو الفنان المعروف أنتوني روسو.

ومن المقرر أن يصدر عدد المجلة بهذا الغلاف يوم 22 يناير الجاري.

واندلعت في الولايات المتحدة، خلال اليومي الماضيين، فضيحة حول تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، في اجتماع مع أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اشتكى من قدوم المهاجرين من “حثالة البلدان” في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي استدعى ردود فعل غاضبة وساخطة في مختلف القارات والدول وحتى داخل أروقة الأمم المتحدة التي استنكرت هذه التصريحات المستهجنة التي ألحقت إهانة بعشرات الدول في العالم. ( وال – واشنطن) ع م

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