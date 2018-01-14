مد أجل الحكم في منازعتي «تيران وصنافير» إلى 3 مارس

قررت المحكمة الدستورية المصرية، مد أجل الحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتين تيران وصنافير، إلى 3 مارس المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أنه لن يترتب على أي حكم في هاتين المنازعتين تفعيل حكم القضاء الإداري أو إلغاء الاتفاقية التي أبرمت ونشرت في الجريدة الرسمية المصرية، نظرًا لسابقة اتخاذ رئيس المحكمة الدستورية قرارًا بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية بين مجلس الدولة والقضاء المستعجل.

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