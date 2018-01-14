بالفيديو: مغردون ينشرو فيديو لمسئول روسى يهدد بمحو قطر

سخر مغردون خليجيون من تهديدات النظام القطرى برئاسة تميم بن حمد، بالردّ العسكرى على ما زعمت أنه اختراق إماراتى لأجوائها، بإعادة نشر مقطع فيديو يظهر مسئولا روسيا وهو يتوعد وزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم بمسح، قطر من الخريطة إذا ما رفع صوته أمامه مرة أخرى.

ونشر المغردون على موقع المدونات المصغرة “تويتر” مقطع فيديو للحوار الذى دار بين حمد بن جاسم، وفيتالى شوركين، بعد أن رفع بن جاسم صوته على الروسى فيتالى شوركين، وكان الرد من شوركين: أن رفعت صوتك مرة اخرى سنمسح قطر من الخريطة.

وعلق المغردون على مقطع الفيديو بالقول: “تتحدث قطر عن الرد العسكرى فى حال تم اختراق أجواءها!”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية