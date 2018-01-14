«الوليد بن طلال» يعرض مبلغاً مقابل «حريته» والسلطات لم توافق حتى الآن

عين ليبيا

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي رفيع قوله إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال عرض دفع مبلغ معين للسلطات للتوصل إلى تسوية لإطلاق سراحه، لكن المدعي العام لم يوافق عليه بعد.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الوليد، المحتجز منذ أكثر من شهرين ضمن حملة لمكافحة الفساد، عرض رقماً لا يرقى إلى الرقم المطلوب منه، وأن المدعي العام السعودي لم يوافق عليه حتى الآن.

ونقلت رويترز عن مصدر آخر وصفته بأنه مطلع على القضية قوله أمس السبت أن الوليد عرض تقديم «تبرع» للحكومة السعودية على ألا يعترف بارتكاب أي خطأ، وأن يقدم ذلك من أصول يختارها هو وأضاف المصدر أن الحكومة رفضت هذه الشروط.

وكانت تقارير صحفية غربية قد ذكرت في الآونة الأخيرة أن السلطات تريد نحو سبعة مليارات دولار من الوليد، لكنه يرفض ذلك.

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