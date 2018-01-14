كوريا الشمالية: «الولايات المتحدة ذات باطن حقير وطبيعة عدوانية»

عين ليبيا

صرحت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنه يجب على الأمة الكورية أن تدرك «الباطن الحقير والطبيعة العدوانية للولايات المتحدة».

وتشير الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تعزز القوات المسلحة ضد شبه الجزيرة الكورية وتعبر الوكالة عن القلق تجاه إرسال الولايات المتحدة إلى شبه الجزيرة الكورية حاملات الطائرات «رونالد ريغان» و«كارل وينسون»، واعتزامها إرسال حاملة طائرات نووية «ستينيس» إلى غرب المحيط الهادئ.

ووفقاً للوكالة، فإن كل هذه الممارسات توضح نية الولايات المتحدة لعرقلة الاتجاهات الإيجابية، التي ظهرت في الوقت الأخير في العلاقات بين البلدان.

وتعد المشكلة الكورية الشمالية الشغل الشاغل حالياً للولايات المتحدة، حيث ترى أمريكا أن برنامج كوريا الشمالية النووي يشكل تهديدا كبيرا على أمنها وأمن شركائها في العالم.

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