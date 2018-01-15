القبض على مُحافظ المنوفية لتورطه في قضية فساد

المتوسط:

أكدت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية في مصر، إلقاء القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط ورجلي أعمال أثناء تقاضي المحافظ رشوة بمبلغ مليوني جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لصالح رجل أعمال يدعى ” ر . ح ” بالمخالفة للقانون.

وذكرت المصادر أن هناك تسجيلات صوتية وصور تؤكد صحة الواقعة.

وأشارت المصادر إلى أن متابعة أنشطة المحافظ غير المشروعة جاءت بعد بلاغ تقدم به أحد العاملين السابقين بالمحافظة وقد تم نقل المحافظ المتهم بالرشوة لمقر هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة لبدء التحقيقات في القضية.

وتنشط هيئة الرقابة الإدارية في ملاحقة المتورطين في قضايا فساد وكسب غي مشروع، وتمكنت خلال الأشهر الأخيرة من كشف عشرت الوقائع المتهم فيها مسئولون حكوميون ورجال أعمال في مجالات مختلفة.

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