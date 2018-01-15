زعيم التيار الصدري يُهاجم تحالف «العبادي»

المتوسط:

هاجمَ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان أصدره، التحالف بين العبادي وميليشيات الحشد الشعبي ووصفه بالاتفاق الطائفي البغيض في الانتخابات المقبلة، والناجم عن تخندقات طائفية.

وقال الصدر في بيانه، إن هذا الاتفاق يُمهد لعودة المفسدين.

وكان العبادي قد أعلن تشكيل تحالف “نصر العراق” الانتخابي، بالشراكة مع زعيم منظمة بدر، هادي العامري. ومن شأن هذا التحالف أن يُمكن ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية لإيران، من الوصول إلى السلطة.

ويُعد ائتلاف «نصر العراق» الانتخابي الذي تم تشكيله السبت وأعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأقوى حتى الآن على خارطة الأحزاب السياسية، والأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء لمرحلة ما بعد الانتخابات.

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