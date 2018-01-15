تركيا تنتقدُ تدريب أمريكا لقوات الحدود بِقيادة قوات سوريا

المتوسط:

انتقدَ المتحدث باسم الرئيس التركي، تدريب الولايات المتحدة لقوات حماية الحدود بقيادة قوات سوريا الديمقراطية، ووصف بالمقلق وغير المقبول.

وكان التحالف الدولي ضد “داعش” الذي تقوده الولايات المتحدة قد أعلن، الأحد، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له، لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد، بقيادة قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح بيان للتحالف، أن هذه القوة ستتمركز على الحدود مع تركيا والعراق وعلى طول نهر الفرات.

وأكد مكتب الشؤون العامة للتحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني، تفاصيل القوة الجديدة التي أوردها موقع “ديفينس بوست” الإلكتروني.

وستكون القوة تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، التي تُحارب تنظيم “داعش” في سوريا بمساعدة من التحالف بقيادة واشنطن.

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