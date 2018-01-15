مسرب وثائق «ويكيليكس» يترشح للكونجرس عن ولاية ميريلاند

المتوسط:

قدّم عسكريٌ أميركيٌ سابق «سرب وثائق سرية نشرت عبر موقع ويكيليكس»، ترشيحه للكونغرس الأميركي عن ولاية ميريلاند.

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن اللجنة الفدرالية للانتخابات، أن العسكري السابق المتحول جنسيًا، تشيلسي إليزابيث مانينغ، من ميريلاند، باتت مرشحة لمجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي.

وتبعا لذلك، يكون الجندي السابق المدان بتهمة الخيانة في 2010، وأطلق سراحه في مايو الماضي انتقل من موقع الإدانة إلى صفة مرشح للكونغرس في أقل من عام تصدر خلاله عناوين الاخبار.

وفي سنة 2010، سرب الجندي برادلي مانينغ (تشيلسي مانينغ حاليا) عبر “ويكيليكس” أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان، إضافة إلى أكثر من 250 ألف مراسلة دبلوماسية أثارت انزعاجا كبيرا للدبلوماسية الأميركية.

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