ألمانيا: الحرب ضد «داعش» لم تنته بعد

المتوسط:

اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فان دير ليين، أن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بعد، مشددة على وجوب عدم الاستهانة بعناصر التنظيم.

وقالت الوزيرة الألمانية في تصريحات للصحافيين خلال زيارتها للجنود الألمان المتمركزين في الأردن في إطار التحالف الدولي إن “تنظيم داعش هزم إلى حد كبير عسكريا” ومع ذلك، فإن مسلحي التنظيم “ينبغي عدم الاستهانة بهم”، إذ دعت إلى مواصلة معركة التحالف الدولي ضد التنظيم وعدم السماح له “بالانتقال إلى ملاذات آمنة”.

وتنشر ألمانيا 280 جنديًا في الأردن في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا والعراق. وتنظر الحكومة الألمانية في تقليص عديد قواتها في المنطقة، لكن “لم يتم تحديد العدد” بحسب الوزيرة.

وعن دور الأردن في المنطقة، قالت الوزيرة إن “لدى ألمانيا وأوروبا مصلحة قوية في استقرار الأردن”.

وأضافت أن “الأردن هو صوت المصالحة والاستقرار في منطقة يسيطر عليها الإرهاب والصراع”.

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