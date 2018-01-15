وزير خارجية السعودية يجتمع مع سفراء دول التحالف العربي

المتوسط:

عقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لقاءً مع سفراء دول التحالف العربي في اليمن، جرى خلاله التأكيد على العمل المشترك وتنسيق الجهود في جميع المسارات لدعم الشرعية اليمنية ومواجهة إرهاب “ميليشيا الحوثي” صوناً للدولة اليمنية وحفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، حضر الجبير، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الأحد، حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة في بروكسل ووفد المملكة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي بمشاركة سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المعتمدين لدى مملكة بلجيكا.

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