استشهاد فلسطيني واعتقال اثنين آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين

وكالات – المتوسط:

استشهد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عدد من جنود الاحتلال أحدهم إصابته خطيرة، خلال اشتباك مسلح في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مراسلة “روسيا اليوم” في فلسطين، إن اشتباكات مسلحة وقعت وسط جنين وسط اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن آليات وجرافات دخلت جنين.

من جانبها، ذكرت القناة الإسرائلية العاشرة أن قوة خاصة تابعة لما يسمى حرس الحدود الإسرائيلية اغتالت أحد منفذي عملية “صرة” واعتقلت اثنين آخرين، بينما أصيب اثنان من عناصر القوة الخاصة في اشتباك مع المقاومين.

وحسبما أفادت القناة الإسرائيلية الثانية، فإن العملية العسكرية لاتزال مستمرة.

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