فيديو وصور.. اللحظات الأخيرة في حياة الداعية السعودي قبل اغتياله في غينيا

وكالات – المتوسط:

تداول مقربون وزملاء للداعية السعودي، عبد العزيز التويجري، الذي تم اغتياله أمس الأربعاء في إفريقيا، صورا ومقاطع فيديو لرحلته الدعوية في “غينيا كوناكري” قبل أيام من مقتله.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن بعض المقربين من التويجري تفاصيلًا عن مقتله، حيث قالت: «إن مجهولا مسلحا برشاش اعترض الداعية، خلال عودته من درس ديني ألقاه هو وزميله أحمد المنصور، وأطلق عليهما وابلًا من الرصاص قُتل الشيخ على أثره، فيما تمكن مرافقه من النجاة.

وأوضح ناشطون، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن التويجري قتل في قرية كانتيبالاندوغو بجمهورية غينيا خلال عمله في إطار بعثة دعوة وبناء مساجد.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر أمني قوله: إن الداعية “قتل برصاصتين في الصدر حين كانوا يسعفونه على دراجة نارية لنقله إلى سيارته”.

وأضاف المصدر أن المعطيات الأولية تدل على أن السعودي “ألقى الثلاثاء مع اثنين من مواطنيه خطبة لم ترق لقسم من السكان المحليين وخصوصا صيادين تقليديين نصبوا كمينا له”.

ونشر في موقع «يوتيوب» مقطع فيديو جديد للتويجري خلال توجهه للدعوة في إحدى قرى غينيا قبل تعرضه للاغتيال، حيث ظهر مع مجموعة من الغينيين أمام إحدى البحيرات.

من جانبه، كشف مصدر طبي أن الداعية “لفظ أنفاسه في المكان حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي”، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وذكرت “سبق” أن الشيخ التويجري عمل مدرسا في معهد إمام الدعوة بالرياض ثم مدرسا في المعهد العلمي بالدرعية، وخلال الأيام الأخيرة قام برحلة دعوية نفذ خلالها مع زميله المنصور دورة شرعية في التوحيد لقرى وثنية في جمهورية كينيا.

وفي سياق متصل، نعى الأستاذ بجامعة الإمام عبد العزيز الشايع، التويجري قائلا: “عرفته في مرحلة الماجستير باحثا متميزا ذا خلق رفيع رحمه الله وتقبله في صفوف الشهداء السعداء، اغتيل في إفريقيا بعد دورة علمية في شرح كتاب التوحيد”.

وأضاف: “بالأمس القريب وليد العلي وفهد الحسين، واليوم التويجري اغتيالات لدعاة التوحيد والسنة لإرهابهم ووقف الدعوة”.

وفاة الشيخ #عبدالعزيز_التويجري

عرفته في مرحلة الماجستيرباحثا متميزا صاحب سمت وخلق رفيع رحمه الله وتقبله في الشهداءالسعداء

اغتيل في إفريقيا بعد دورة علمية في شرح كتاب التوحيد

بالأمس القريب وليد العلي وفهد الحسين، واليوم التويجري

اغتيالات لدعاة التوحيد والسنة لإرهابهم ووقف الدعوة pic.twitter.com/gp8HMoDcIj

— د.عبدالعزيز الشايع (@aamshaya) January 17, 2018

من جهته، قال الأستاذ بجامعة أم القرى، محمد السعيدي: “نحتسب شهيدا في سبيل الله الشيخ عبدالعزيز بن صالح التويجري الذي قتلته أصابع الخرافة والبدعة والتآمر على الحق إثر خروجه من قرية وثنية في غرب إفريقيا كان يدعوهم إلى دعوة التوحيد دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)”.

نحتسب شهيداً في سبيل الله الشيخ عبدالعزيز بن صالح التويجري الذي قتلته أصابع الخرافة والبدعة والتآمر على الحق إثر خروجه من قرية وثنية في غرب افريقيا كان يدعوهم إلى دعوة التوحيد دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

(وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا يالله العزيز الحميد)

— د محمد السعيدي (@mohamadalsaidi1) January 17, 2018

لاحول ولا قوة إلا بالله #استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجري بعد إطلاق النار عليه في منطقة حدودية لمالي، بعد إقامة دورة شرعية في شرح كتاب التوحيد؛

رحمه الله وتقبله من الشهداء.

علم أعداء الإسلام أنه لا حل مع الدعاة إلّا باغتيالهم بعد فشلهم في إسقاطهم. pic.twitter.com/efip0yT6RN

— معاوية العايش (@moawya2016) January 17, 2018

إطلاق النار على الشيخ في منطقة حدودية لمالي بعد إقامة دورة شرعية في شرح كتاب التوحيد ، الغادرين يخشون من نشر الإسلام والتوحيد الذي يبدد ظلماتهم يظنون أن الإسلام سيتوقف بقتل الدعاة إليه وماعلموا أن الله ﷻ حافظاً دينه .#استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجري#عبدالعزيز_التويجري pic.twitter.com/uFwnvMaqZM

— رابطة المحتسبين (@rabeta_ksa) January 17, 2018

انا لله وانا اليه راجعون

استشهاد الداعية الى الله

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري

ونجاة الداعية أحمد المنصور الحبس

حيث اطلق عليهم النار في منطقة حدودية بين غينياكوناكري ومالي ..

بعد إقامة دورة علمية شرعية

للدعاة شرح فيها كتاب التوحيد …. pic.twitter.com/yIv8JnMWmM

— فايز متعب الديحاني📚 (@fayez_m_d) January 17, 2018

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