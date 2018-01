المتوسط:

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا بعدم القيام بعمل عسكري في منطقة عفرين بسوريا ودعت أنقرة إلى مواصلة التركيز على محاربة تنظيم داعش في المنطقة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحفي: “سندعو الأتراك إلى عدم الإقدام على أي أفعال من هذا النوع، لا نريدهم أن ينخرطوا في عنف وإنما نريدهم أن يواصلوا التركيز على تنظيم داعش”.

