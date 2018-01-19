الأردن : إسرائيل تقدم اعتذار عن قتل أردنيين اثنين في سفارتها

المتوسط:

كشفت الأردن عن تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا عن وفاة مواطنين أردنيين اثنين بأيدي حارس أمن إسرائيلي في يوليو الماضي، في حادث أدى إلى توتر العلاقات الثنائية وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

وقال محمد المومنى المتحدث باسم الحكومة الأردنية ، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت بمذكرة أبدت فيها “أسفها وندمها الشديدين” وأوضح أن إسرائيل تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية في القضية.

وكان الأردن قال إنه لن يسمح لإسرائيل بفتح السفارة في عمان حتى تبدأ إجراءات قانونية ضد رجل الأمن الإسرائيلي.

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