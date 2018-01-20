روسيف: البرازيل ستغرق في الفوضى إذا منع لولا من الترشح

المتوسط:

اعتبرت الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، أن البرازيل ستغرق في الفوضى في حال لم يسمح للرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بالترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.

وكانت روسيف خلفت لولا دا سيلفا قبل أن تتم إقالتها.

وجاء كلام روسيف قبل أيام من موعد مثول لولا دا سيلفا الأربعاء أمام محكمة استئناف بعد أن حكم عليه بالسجن تسعة أعوام ونصف عام لإدانته بالفساد.

ويعتبر لولا دا سيلفا أيقونة اليسار البرازيلي، وهو ينتمي وروسيف إلى حزب العمال.

وسيكون الحكم الذي سيصدر بحق لولا دا سيلفا حاسما بالنسبة لمستقبله السياسي ولمستقبل البرازيل : ذلك أن الحكم الذي سيصدر عن ثلاثة قضاة يمكن أن يسمح له بالعودة إلى السلطة، كما يمكن أن يحصل العكس ويقضي على طموحاته السياسية.

وقالت روسيف في مقابلتها التي تمت عبر الهاتف من بورتو اليغرو حيث تقيم “إن الحكومة التي ستفوز بانتخابات العام 2018 من دون أن تكون العملية الانتخابية شفافة ونزيهة، وفي حال تخللتها مناورات لإبعاد مرشحين مثل لولا، لن تتمكن من حكم البلاد”.

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