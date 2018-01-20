«مايك بنس» يبدأ زيارته للشرق الأوسط

المتوسط:

غادرَ نائبُ الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، حيث سيلتقي القادة المصريين والأردنيين والإسرائيليين، لكنه لن يلتقي المسؤولين الفلسطينيين الذين أثار غضبهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأقلعت طائرة بنس الذي ترافقه عقيلته كارن، مساء الجمعة من قاعدة أندروز الجوية بضاحية واشنطن.

ولم يتم إلغاء زيارة بنس على الرغم من خطر “إغلاق” الإدارات الفدرالية الذي يرخي بظلاله على الإدارة الأميركية إذا لم يتوصل الكونغرس إلى قرار مؤقت يتعلق بالموازنة.

وقالت المتحدثة إليسا فرح لوكالة فرانس برس، إن “لقاءات نائب الرئيس مع قادة مصر والأردن وإسرائيل تُشكل جزءًا من الأمن القومي لأميركا”، مشيرة إلى أن الرحلة تسير “كما كانت مرتقبة”.

وكانت الزيارة مقررة أصلا نهاية ديسمبر، إلا أنّها تأجلت في ظل التوتر الناجم عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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