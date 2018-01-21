العبادي يلتقي بارزاني لحل أزمة بغداد وكردستان

المتوسط:

التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادى في بغداد، وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزانى، لبحث سبل حل الازمة العالقة بين بغداد وأربيل.

وأكدت رئاسة الحكومة العراقية ، أن الطرفين ناقشا “مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور”.

وأكد العبادى خلال اللقاء “وحدة وسيادة العراق، وأن مواطنى الإقليم جزء من الشعب العراقى، وأهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية فى الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات”، وفق المصدر.

وتهدف هذه الزيارة، الارفع مستوى لوفد كردى منذ اندلاع الأزمة، الى التباحث فى شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطارى الإقليم.

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