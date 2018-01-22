تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ينزف من الرأس

المتوسط:

خسر تنظيم القاعدة والجماعات المنضوية تحت لوائه في شمال أفريقيا، قادة بارزين في عمليات أمنية ناجحة جرى معظمها على الأراضي التونسية وأضعفت بشكل كبير قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية.

وأعلنت تونس الأحد، مقتل بلال القبي، وهو مساعد كبير لعبد المصعب عبدالودود زعيم ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، في كمين أمني، بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة.

وفي ذات العملية التي جرت في منطقة تربخانة بولاية القصرين قرب جبال سمامة، تمكنت القوات الخاصة من قتل الجزائري البشير بن ناجي، ويُعرف بكنية “حمزة النمر” أو “المُر”.

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