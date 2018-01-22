ارتفاع عدد قتلى هجوم كابل

المتوسط:

ارتفع عدد قتلى الهجوم على فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الأفغانية كابل إلى أكثر من 30 شخصا وإصابة كثيرين، وإن كانت الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى قد تزيد عن ذلك.

وقال وحيد مجروح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة إنه تم نقل 19 جثة إلى مستشفيات المدينة، من بينها جثث ستة أجانب تم التعرف عليهم.

غير أن مسؤولا أمنيا كبيرا في أفغانستان قال إن عدد القتلى يتجاوز 30 وقد يزيد عن ذلك. ومن بين القتلى موظفون ونزلاء بالفندق وأفراد من قوات الأمن اشتبكوا مع منفذي الهجوم.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن كل منفذي الهجوم الخمسة قُتلوا.

وفي كييف قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين على تويتر إن ستة أوكرانيين قُتلوا في الهجوم.

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