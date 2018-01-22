خارجية فرنسا: روسيا لن تستطيع حل الأزمة السورية بمفردها

المتوسط:

نبه وزير الخارجية الفرنسي إلى أن الروس لن يكونوا قادرين “بمفردهم على حل” الأزمة السورية لأنهم “لا يملكون الوسائل” لإعادة إعمار هذا البلد.

وقال جان إيف لودريان لصحيفة لو فيغارو الفرنسية إن “الروس لا يستطيعون حل الأزمة بمفردهم. ينبغي إعادة إعمار سوريا يوما ما ووسائلهم لن تكفي لتحقيق ذلك” في إشارة ضمنية إلى أنهم سيحتاجون إلى الدول الغربية.

وأضاف “في انتظار ذلك، لن يشارك الأوروبيون في إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار سوى في المناطق التي يسودها حكم مقبول على صعيد الحقوق الأساسية”، في إشارة إلى المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد.

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