قوات الشرعية تُحبط محاولة حوثية لزرع ألغام بحرية

المتوسط:

تمكنت وحدة التشكيل البحري التابع لقوات الشرعية اليمنية، من قتل 5 من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية وأسر آخر، خلال محاولتهم زرع ألغام بحرية، بالقرب من خط الملاحة الدولية، المحاذي لمدينة ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني إن 4 زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري اشتبكت مع 3 زوارق تابعة للمليشيات الحوثية، وتم إحراق أحد الزوارق وعلى متنه 3 من عناصر تلك الميليشيات.

كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين على متنه وأسر عنصر آخر، فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار.

وأضاف المصدر أن العمل جار لنزع تلك الألغام بصورة عاجلة “لما تمثله من خطورة كبيرة”، وذلك لقربها من خط الملاحة الدولي، بالإضافة إلى خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر.

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