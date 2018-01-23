تعرف على ترتيب الدول العربية فى تصنيف«أفضل بلدان العالم»

أعلنت مجلة أمريكية متخصصة بأخبار الولايات المتحدة والدول، في تقرير نشرته عن التصنيف الجديد لـ”أفضل بلدان العالم لعام 2018″، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الدول التى تعد أفضل البلدان، وشمل أكثر من 80 دولة بينها عدة دول عربية.

ووضع التصنيف عدة معايير وفق المجلة، أهمها التأثير الثقافي والعادات والتقاليد في المجتمع، ومعدل ريادة الأعمال ونسبة المخاطر، المواطنية في المجتمع. بالإضافة الى.

وعلى مستوى الدول العربية،احتلت قطر المركز الاول في التصنيف العالمي (35 عالميا) تليها المملكة العربية السعودية (37 عالميا) ثم مصر المركز 42 عالميا وجاءت بعدها المغرب التي احتلت المركز 47 في العالم بحسب التقرير، وتونس فقد جاءت في المركز 65 عالميا وتلتها الأردن(68) وسلطنة عمان(73) ولبنان (75) والجزائر (80)، وغابت كل من السودان وسوريا وليبيا في التقرير بسبب الأوضاع التي تعيشها هذه الدول حاليا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية