جينتيلوني: حل قضية الهجرة يحتاح إلى 20 عاماً من العمل

وكالات- المتوسط:

يرى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، أن حل أزمة الهجرة التي تعاني منها أوروبا يتطلب وقتا طويلاً قد يمتد من 10 إلى 20 عاماً، بإعتبار “الهجرة” قضيةً استراتيجية.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، في مداخلته خلال النقاش حول استقرار البحر الأبيض المتوسط ​​في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أنه “بالنظر إلى ما يحدث على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ندرك أن مسألة المهاجرين يتطلب حلها عقودا من الزمن”، حيث سنحتاج إلى الكثير من الوقت، وعلينا العمل على صعيد الهجرة خلال الـ10 أو الـ20 سنة المقبلة”.

وتابع: “ما يجب علينا القيام به على المديين المتوسط ​​والطويل، هو المساهمة بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن تدفقات اللاجئين، التي تقصد إيطاليا، تتألف من المناطق الوسطى والغربية، فوق كل شيء، من أفارقة وأشخاص قادمين من الشرق الأوسط”.

وذكر جينتيلوني أن “نقل تدفقات الهجرة من أيدي المجرمين وجعله آمنة وقانونية، أمر ممكن تماما”، مؤكدا أن إيطاليا لها موقف تقليدي يتجه نحو إنقاذ الأرواح في البحر واستقبال بالناس في موانئها”.

واختتم قائلا : “أؤكد لكم أن هذا من بين القرارات السياسية الأكثر تكلفة، والتي يمكن للحكومة أن تتخذها في هذه الأيام”، في إشارة الى الحملة الإنتخابية واستغلال التيارات المعارضة لملف الهجرة.

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