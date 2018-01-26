كوريا الشمالية تستعرض عضلاتها قبل الأولمبياد الشتوي

عين ليبيا

نسبت وكالة يونهاب للأنباء إلى وزير الوحدة في كوريا الجنوبية قوله، الجمعة، إن كوريا الشمالية ربما تنظم موكبا عسكريا “للترهيب” لإحياء ذكرى تأسيس الجيش يوم الثامن من فبراير، أي قبل يوم من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأعلنت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء أنها ستحتفل بتأسيس جيشها يوم الثامن من فبراير.

ويصاحب هذا الاحتفال عادة موكبا عسكريا.

وقال الوزير تشو ميونج جيون في محاضرة بسول إن الشمال يستعد لإحياء الذكرى في بيونغ يانغ بقوات وأسلحة على “نطاق كبير”.

وقالت تقارير إعلامية في وقت سابق إن سكان بيونغيانغ يتجمعون يوميا للتدريب بقرع الطبول والباقات البلاستيكية، فيما توحي صور الأقمار الصناعية أن القوات العسكرية تقوم بالتدريب في مطار على “عرض عسكري”.

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