قادة مؤتمر أديس أبابا يرشحون مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي

أديس أبابا 28 يناير 2018 (وال) – أفادت فضائية “إكسترا نيوز” المصرية في خبر عاجل لها اليوم الأحد، بأن مصادر دبلوماسية أعلنت منذُ قليل أن القادة الأفارقة يوافقون على ترشيح مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي 2019.

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الثلاثون، والمنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت القاعة تقديم فرق أثيوبية بعض الفقرات، في حضور الزعماء والقادة الأفارقة، قبل بدء الفعاليات.

وتناقش الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الثلاثين بأديس أبابا والتي ستبدأ بعد قليل، تقريرين للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيسا لمجلس السلم والأمن الأفريقي؛ يتعلق التقرير الأول بأنشطة المجلس ووضع السلم والأمن في أفريقيا، ويدور التقرير الثاني حول تقرير مجلس السلم والأمن عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي حول الخطوات العملية “لإسكات البنادق في أفريقيا” بحلول عام. (وال – أديس أبابا) ع م

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