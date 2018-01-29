وزير خارجية الإمارات مُعلقًا أحداث جنوب اليمن: ندعم التحالف العربي

المتوسط:

أكّد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إنّ موقف الإمارات في أحداث جنوب اليمن واضح في دعمه للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

ودعا التحالف العربي، اليمنيين إلى “عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني، أو إشغال اليمنيين عن مَعركتهم الرئيسية، باعتبار ذلك التزامًا سياسيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا لا يُمكن التراجع عنه، ما يستوجبُ التفاف كافة المكونات اليمنية، وتركيز الجهود سياسيا وعسكريا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة”.

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