«ترامب»: لديّ مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبي

المتوسط:

هدد دونالد ترامب الرئيس الأميركي، بالتصدي للاتحاد الأوروبي بشأن ما يصفه بـ”سياسته التجارية غير العادلة تماما” تجاه الولايات المتحدة.

وطالب الرئيس الأمريكي بفرض تطبيق القواعد التجارية بشكل أكثر صرامة، والأسبوع الماضي وقع قانونا يفرض تعريفات جمركية بنسبة 30 بالمئة على الألواح الشمسية التي يَتم استيرادُها، ضمن أول قيود تجارية تفرضها الإدارة الأميركية من جانب واحد في إطار بَرنامج أوسع للحماية التجارية.

وأشار «ترامب»،: «لدى مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبي قد تتحول إلى شيء ضخم جدا انطلاقا من وجهة نظر تجارية».

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