خلال مراسم عسكرية.. الأردن تستلم 12 طائرة مروحية من أمريكا

المتوسط:

استلمت الأردن 12 طائرة مروحية من طراز «بلاك هوك» من الولايات المتحدة، خلال مراسم عسكرية.

ويهدفُ الأردن من وراء الحصول على هذه الطائرات إلى تأمين حدوده ضد التهديدات الخارجية، بما في ذلك التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» في كل من سوريا والعراق الحدوديتين.

ويقول مسؤولون أميركيون إنّ المُساعدات العسكرية للأردن، تُساعد على بناء القدرات العسكرية للمملكة في إطار استراتيجية إقليمية أوسع نطاقًا.

وكانت واشنطن قدْ أعلنت أنّها تعتزم البقاء في سوريا فترة طويلة بعد هزيمة «داعش»، ولها قواعد عسكرية في الجزء الشمالي الشرقي من البلد الذي تمزقه الحرب.

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