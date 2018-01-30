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الحكومة اليمنية : عبد ربه منصور يسعي منع الاقتتال في عدن

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

أكدت الحكومة اليمنية ، أن هناك جهود متواصلة لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادى، لتجاوز الأزمة الجارية فى عدن و”منع الاقتتال”، وذلك بالتنسيق مع التحالف العربي.

وأوضحت الحكومة، أنه من الضروري معالجة أسباب التوتر التي أدت للتمرد ومنع تكرار هذه الأحداث مستقبلاً فى عدن والمناطق المحررة.

وكشفت الحكومة عن عقدها إنها اجتماعا استثنائيا بعدن، وحملت ما يسمى “المجلس الانتقالى” المسئولية عن سقوط القتلى والجرحى جراء الأحداث المؤسفة خلال اليومين الماضيين فى عدن، والتى بلغت 16 قتيلاً، و141 جريحاً.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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