الحكومة اليمنية : عبد ربه منصور يسعي منع الاقتتال في عدن

المتوسط

أكدت الحكومة اليمنية ، أن هناك جهود متواصلة لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادى، لتجاوز الأزمة الجارية فى عدن و”منع الاقتتال”، وذلك بالتنسيق مع التحالف العربي.

وأوضحت الحكومة، أنه من الضروري معالجة أسباب التوتر التي أدت للتمرد ومنع تكرار هذه الأحداث مستقبلاً فى عدن والمناطق المحررة.

وكشفت الحكومة عن عقدها إنها اجتماعا استثنائيا بعدن، وحملت ما يسمى “المجلس الانتقالى” المسئولية عن سقوط القتلى والجرحى جراء الأحداث المؤسفة خلال اليومين الماضيين فى عدن، والتى بلغت 16 قتيلاً، و141 جريحاً.

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