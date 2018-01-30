برلين: تركيا استخدمت دبابات ألمانية في هجومها بشمال سوريا

المتوسط

أكدت الحكومة الألمانية إن تركيا لم تنف استخدامها للدبابات الألمانية “ليوبارد” في حملتها العسكرية ضد القوات الكردية بعفرين فى شمال سوريا.

وقالت الإذاعة الألمانية “، إن التقارير حول استخدام تركيا للدبابات فى عفرين أثار جدلا مشتعلا فى برلين حول صادرات السلاح الألمانى إلى مناطق النزاع فى العالم.

وكشف تقرير من وزارة الشئون الاقتصادية الألمانية أرسل إلى أعضاء البرلمان فى برلين ، أن تركيا أكدت استخدام جنودها لدبابات (ليوبارد 2) التى زودتها بها ألمانيا فى الحملة ضد الأكراد على الحدود السورية.

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