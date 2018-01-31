البحرين تصدر أحكامًا على 58 شخصًا في تهم تتعلق بالإرهاب بدعم إيراني

المتوسط:

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن محكمة أصدرت، اليوم الأربعاء، أحكامًا ضد 58 شخصا في تهم تتعلق بالإرهاب فقضت بإعدام اثنين منهم وأسقطت الجنسية عن 47 آخرين.

والحكم هو الأحدث في سلسلة من عشرات العقوبات القاسية في المملكة ضد متهمين بالتطرف بدعم من إيران.

وقضت المحكمة بسجن 19 منهم مدى الحياة و37 منهم لمدد وصلت إلى 15 سنة بزعم أنهم كانوا جزءا من خلية “إرهابية” تدربت على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتفجرات. كما برأت ساحة اثنين من المتهمين.

وتتهم البحرين إيران بتأجيج التطرف في أراضيها وهو أمر تنفيه طهران. والبحرين، حيث يتمركز الأسطول الأمريكي الخامس، بها أغلبية شيعية لكن الأسرة الحاكمة سنية.

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