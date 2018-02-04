القوات العراقية المشتركة تقتلُ عددًا من عناصر «داعش»

المتوسط:

بِمساندة طيران التحالف الدولي، تمكنت القوات العراقية المشتركة من قتل عددٍ من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في إطار عملية أمنية واسعة استهدفت تطهير الصحراء الغربية غربي مُحافظة الأنبار.

وأفاد بيان لقيادة عمليات الأنبار بأنّ العملية أسفرت أيضًا عن تدمير 11 عربة نقل ومُعسكر تابع للتنظيم.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار انطلاق عملية عراقية واسعة، لتطهير صحراء الأنبار من تنظيم داعش، باتجاه الحدود السعودية غرب المحافظة.

وأشارت إلى أن قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية – السعودية.

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