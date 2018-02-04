أمريكا تنفي تزويد المعارضة السورية بـ صواريخ

المتوسط:

نفت الولايات المتحدة أن تكون زودت حلفاءها في سوريا بأسلحة أرض- جو، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن بلاده تركز على قتال تنظيم داعش الإرهابي جنبا إلى جنب مع الحلفاء في سوريا.

وأضاف أن واشنطن تدرس المعلومات عن إسقاط الطائرة الروسية باستخدام منظومةٍ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

من جهتها، قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة لم تزود مطلقا أي جماعة في سوريا بصواريخ أرض جو تطلق من على الكتف كما أننا نشعر بقلق عميق من استخدام مثل هذه الأسلحة.

ويعتقد عسكريون روس أن الأميركيين، قدموا صواريخ محمولة على الكتف، تستهدف الطائرات، إلى الأكراد السوريين والجيش السوري الحر.

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