وزير الداخلية الإيطالي: طردنا 26 مسلماً للاشتباه بتطرفهم وحضهم على العنف

قال وزير الداخلية الإيطالي، انجلينو الفانو، اليوم السبت، إن “26 مسلماً طردوا من إيطاليا في الآونة الأخيرة للاشتباه في كونهم متطرفين ولحضهم على العنف”.

ولم يحدد ألفانو في تصريحات نقلتها التلفزة الحكومية، الفترة الزمنية التي تمت فيها عمليات الطرد المذكورة، أو جنسياتهم.

لكنه أضاف: ان “الاستخبارات (الإيطالية) تقوم بجهد عظيم، مكن من اكتشاف أكثر من عشرين حالة لها صلة بالتطرف العنيف، وهو السبب في اتخاذ قراراً بطرد إمام محافظة لوكا، وذلك لمنعه من مواصلة نشاطه المتمثل في الحض على الكراهية ونشر التطرف”.

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