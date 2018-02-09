البرازيل تعلن  قوات جديدة على حدود فنزويلا

المتوسط:

قال وزير الدفاع البرازيلي، راؤول جونجمان، إن بلاده ستنشر المزيد من القوات على حدودها مع فنزويلا وستبدأ في نقل عشرات الآلاف من اللاجئين الفنزويليين الذين فروا إلى شمال البرازيل.

وأضاف أن السلطات ستجري إحصاء لمعرفة عدد مواطني فنزويلا الذين عبروا الحدود المفتوحة سعيا وراء الغذاء والعمل والمأوى في مدينة بوا فيستا التي يقول رئيس بلديتها إن وفود 40 ألف لاجئ من فنزويلا أثر سلبا على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات العامة فيها.

وقال جونجمان للصحفيين بعدما التقى بعدد من المسؤولين المحليين “إنها دراما إنسانية. يطرد الجوع ونقص الوظائف والدواء مواطني فنزويلا من بلادهم“.

وأضاف أن الجيش البرازيلي سيضاعف عدد جنوده على الحدود إلى 200 جندي.

وجاءت زيارة جونجمان لولاية روايما البرازيلية في الوقت الذي شددت فيه كولومبيا القيود على الحدود مع فنزويلا وقالت إنها ستقدم مساعدات إلى الآلاف من مواطني فنزويلا الفارين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم.

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