الجيش المصري يُعلن النتائج الأولية للعملية العسكرية في سيناء

عين ليبيا

أعلن الجيش المصري الأحد مقتل 16 مسلحًا واعتقال أربعة آخرين في إطار العملية العسكرية الشاملة التي أطلقها الجمعة في عدة مناطق في سيناء.

وتشارك في العملية قوات جوية وبحرية وقوات من حرس الحدود والشرطة، وتأتي قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر التي حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء.

وقال الجيش في بيان إن العملية أسفرت أيضا عن تدمير 66 هدفًا وثلاثة مخازن للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، و11 سيارة دفع رباعي و31 دراجة نارية، في مداهمات تركزت بالأساس في سيناء، لكنها تضمنت أيضًا مناطق في دلتا النيل والصحراء الغربية.

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