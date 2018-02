المتوسط

قررت اليابان تخفيض تحذير السفر لرعاياها الراغبين في الذهاب إلى تونس مع تحسن الوضع الأمن في عدة جهات في البلاد منذ الهجمات الإرهابية الكبرى عام 2015.

وقالت وزارة الخارجية التونسية بأن مراجعة تحذير السفر الياباني يشمل تغيير تصنيف 17 ولاية تونسية من بين 24، من المستوى الثاني إلى المستوى الأول، ما يعني أن الوجهات التي شملتها المراجعة أصبحت آمنة اليوم.

