الداخلية التونسية تعتقل عنصرًا إرهابيًا بمحافظة المنستير

تمكنت قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية التونسية، من القبض على عنصراً إرهابياً بمحافظة المنستير، بتهمة التخابر مع أحد العناصر الإرهابية الموجودة في سوريا.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الداخلية التونسية، أن عناصرها بمحافظة سيدي بوزيد غرب البلاد، أوقفت عنصراً إرهابياً وحجزت لديه وثائق تروج للإرهاب.

وأشارت الوزارة، في بيان، مساء أمس الأربعاء، إلى أنه تم الاحتفاظ بالعنصر لمواصلة التحريات معه.

