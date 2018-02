المتوسط

انتقدت كوبا استبعاد فنزويلا من قمة الأمريكيتين التي ستنظم في أبريل فى البيرو .

وقالت وزرة الخارجية الكوبية في بيان إنها “تدين بشدة إعلان مجموعة دول المنطقة في 13 فبراير في ليما الذي يشكل تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية” لفنزويلا.

وأضافت ،أنها “ترفض بشكل قاطع قرار إعادة النظر في مشاركة الحكومة الفنزويلية في القمة الثامنة للأمريكيتين”.

