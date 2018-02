المتوسط

أكد النائب العام الروسي يورى تشايكا ، انخفاض معدل الجرائم المتعلقة بالإرهاب في روسيا العام الماضي بنسبة 16%، فيما نجحت موسكو فى منع وقوع 24 هجوما إرهابيا .

وقال تشايكا، ” أدى القضاء على الجماعات الإرهابية فى سوريا إلى انخفاض عدد المواطنين الروس الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف الإرهابيين، إضافة إلى انخفاض نسبة العودة من منطقة العمليات القتالية”.

