أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، ” أن بلاده تتواصل مع لبنان وإسرائيل لضمان الهدوء في منطقة الحدود”.

وأضاف، ” أن واشنطن ملتزمة بدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في لبنان”، مؤكدا أن أمريكا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ،وأنها لا ترى فرقا بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله” .

وأوضح ، “أن تنامي ترسانة حزب الله وتورطه في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان”

