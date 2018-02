المتوسط

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، كل من أمريكا والأمم المتحدة على لعب دور فعال لحل النزاع بشأن الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل.

وأضاف عون ، أن لبنان ملتزم بالحفاظ على الهدوء على حدوده الجنوبية وعلى واشنطن لعب دور “فاعل” للمساعدة في حل نزاع بيروت البرى والبحري مع إسرائيل.

