أكد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ، أن الحلف يخطط للبقاء بصورة أوسع فى العراق، في إطار تدريب الجيش دون أي مهام قتالية.

وأكمل ، أن فرق التدريب الحالية فى العراق تقوم على فرق صغيرة لكنها مسهل لها الأمر ويسهل حركتها وتقدم التدريب للضباط العراقيين.

