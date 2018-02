اليونسكو تطلق مبادرة إعادة إعمار الموصل العراقية

المتوسط

أكدت المديرة العامة لليونسكو أودرى أزولاى، أن المنظمة أطلقت مبادرة تهدف إلى إعادة إحياء مدينة الموصل العراقية و تنسيق الجهود الدولية فى هذا الصدد، وذلك بمناسبة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق الذي عقد في مدينة الكويت في الفترة بين (12- 14) فبراير.

وأضافت ،” أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز روح التعايش السلمي وقيام مجتمع شامل للجميع من خلال المشاركة في إعادة إحياء العراق على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحليّة من خلال صون وتعزيز التراث الثقافي”.

