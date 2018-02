«الجيش التركي» يُهاجم قرية بعفرين السورية

المتوسط:

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الجيش التركي شنَّ ما يُشتبه بأنَّهُ هجوم بالغاز، أدى إلى إصابة ستة أشخاص في منطقة عفرين السورية يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، إنَّ القصف التركي طالَ قرية في شمال غرب المنطقة قُربَ الحدود التركية، مُضيفًا أنَّ القصف أدى إلى إصابة ستة أشخاص بمشكلات في التنفس وبأعراض أخرى تُشير إلى أنَّه كان هجومًا بالغاز.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش التركي الذي نفى من قبل اتهامات بإصابة مدنيين في العملية التي يقوم بها في عفرين.

وشنت تركيا هجومًا جويًا وبريًا الشهر الماضي في منطقة عفرين لتفتح بذلك جبهة جديدة في الحرب السُورية التي تُشارك فيها عدة أطراف لِاستهداف المُقاتلين الأكراد في شمال سُوريا.

