الاحتلال يقصف مواقع في غزة بعد تفجير استهدف جنوده

أفادت وسائل إعلام دولية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مجددًا موقع صلاح الدين التابع لحماس بعدة صواريخ، بعد غارات إسرائيلية أسفرت عن إصابة فلسطينيين اثنين على الأقل استهدفتهم في رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنَّ غاراتٍ جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة بحسب مصادر أمنية فلسطينية، وذلك عقب تفجير أسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين على الحدود مع القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مساء السبت 3 قواعد لحماس شرقي مدينة غزة، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق، جرح أربعة جنود إسرائيليين إصابة اثنين منهم «بالغة» بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم قرب السياج الذي يفصل الأراضي الإسرائيلية عن قطاع غزة، وفق ما أفاد الجيش في بيان.

وجاء الرد من دبابة إسرائيلية استهدفت بنيرانها مركز مراقبة غير بعيد من مكان التفجير وتحديدا شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة.

