قتلى وجرحى في اصطدام بين قطار وحافلة ركاب في المغرب

أعلنت السلطات المغربية، أنَّ 6 أشخاص قتلوا وأصيبَ 14 آخرون في اصطدام بين قطار لنقل البضائع وحافلة ركاب صغيرة، عندَّ تقاطع مروري في طنجة في شمال المغرب.

وتم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بين مدينة طنجة ومينائها المتوسطي، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات المحلية.

واصطدم قطار نقل البضائع فجرا بحافلة ركاب صغيرة متوقفة عند التقاطع المروري، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في بيان.

ودعا المكتب إلى اتخاذ مزيدٍ من الحيطة والحذر مع الاحترام التام لقواعد المرور عندَّ عبور الممرات المستوية.

